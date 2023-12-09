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لبنان

بالجرم المشهود.. قبضوا عليهم أثناء سرقتهم ثمار الزيتون في حاصبيا

Lebanon 24
09-12-2023 | 02:33
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تمكن نواطير بلدة حاصبيا بالتعاون مع شرطة البلدية من إلقاء القبض على عدد من السوريين بالجرم المشهود وذلك أثناء سرقتهم ثمار الزيتون من الأملاك الخاصة في خراج حاصبيا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشار رئيس البلدية لبيب الحمرا إلى انه تم توقيف السارقين والمضبوطات في حين تولت القوى الأمنية تحقيقاتها لمحاسبة الفاعلين ومعاقبتهم وفقا للقوانين الشرعية الإجراء.


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