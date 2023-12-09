حادث سير مروع في صور.. اليكم التفاصيل

سقط عدد من الجرحى جراء حادث سير وقع بين سيارة "بيك اب" ودراجة نارية على طريق عام صور - الناقورة، بالقرب من ثكنة بنوا بركات للجيش.وعملت فرق الدفاع المدني مركز صور على نقلهم الى مستشفيات صور.