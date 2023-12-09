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لبنان

حادث سير مروع في صور.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-12-2023 | 03:12
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سقط عدد من الجرحى جراء حادث سير وقع بين سيارة "بيك اب" ودراجة نارية على طريق عام صور - الناقورة، بالقرب من ثكنة بنوا بركات للجيش.

وعملت فرق الدفاع المدني مركز صور على نقلهم الى مستشفيات صور.
 
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