مهاجمة "سلسة أهداف" لحزب الله.. الجيش الاسرائيلي يتحدث عن عملياته في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة سلسلة أهداف تابعة لحزب الله داخل لبنان، بينما أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" تعرض عدة مناطق بجنوب البلاد لهجمات إسرائيلية.



وعبر حسابه بمنصة "أكس"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية إسرائيلية قد أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على سلسة أهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مقرات قيادة عملياتية استخدمها الحزب.

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