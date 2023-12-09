فيديو جديد يفطر القلوب: بعد إصابتها بانفجار المرفأ وحرمانها من ابنها ليليان شعيتو تتحسن (فيديو)

مرّ أكثر من 3 سنوات على إصابة ليليان شعيتو جراء انفجار مرفأ بيروت ما أدى إلى معاناتها من الشلل وعدم قدرتها على التحرك والكلام ومكوثها في الفراش لوقت طويل، الا انها على ما يبدو أصبحت بحالة أفضل باعثة الأمل في عائلتها ومحبيها.



فقد وثق فيديو جديد نشره أحد أقربائها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليليان وهي على كرسي تأكل وتتحرك، ما يشير إلى تحسن حالتها الصحية.

ليليان شعيتو الجريحة من انفجار ٤ آب الحمدلله عم تتحسن وانشالله كل يوم رح تتحسن أكتر pic.twitter.com/gOZfalHpCT — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) December 8, 2023 Advertisement

وتفاعل مئات الناشطين، لاسيما ممن أثرت فيهم قصة تلك الشابة، مع الفيديو المنتشر، خصوصاً أن ليليان كانت حصدت تعاطفاً كبيراً بعد حرمانها من طفلها إثر إصابتها في انفجار 4 آب 2020.



إذ ظهرت سابقاً وهي تضم دمية لتعوضها ألم فراق ابنها، وهي على الفراش.



الا انها تمكنت في 4 آب 2022، من رؤية ابنها لأول مرة منذ الانفجار، بعد نزاع أسري مطول مع والده على الحضانة.(العربية)









