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لبنان

استُهدف بقذيفة مدفعية إسرائيلية.. أضرار جسيمة في أحد المنازل في الخيام (صور)

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:41
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استهدف جيش العدو الاسرائيلي منزل المواطن علي عطيه في بلدة الخيام بقذيفة مدفعية خلال اعتداءاته ليل أمس على مناطق جنوبية ما تسبب بأضرار جسيمة داخل وخارج المنزل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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