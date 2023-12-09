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لبنان

كلاس: لنعيد للقصر بعض وهجه

Lebanon 24
09-12-2023 | 04:58
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس على حسابه على منصة "أكس": "التعايش القسري مع حالة الشغور  الجارح في رئاسة الجمهورية ، لا يمنعنا ان نسأل عن سبب غياب الاحتفاء الوطني بإضاءة شجرة الميلاد و إقامة ريسيتال في القصر الرئاسي !  فهل وضع شجرة العيد مرتبط بوجود رئيس، أم ان للقصر كيانيته وحيثيته الوطنية الجامعة ؟ ولماذا لا نصعد  معاً ، الحكومة ورئيسها  الى قصر بعبدا لإضاءة شجرة الميلاد ونعيد للقصر بعض وهجه، ونوزع  البسمة ونرشّ البهجة على الناس ، ولَوْ من باب ( تصريف أعمال الفرح )..؟!".
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