إبن قياديّ بارز.. إسرائيل تزعم إغتيال مسؤول في "الحزب" من هو؟

علق موقع "مكان" الإسرائيلي على مقتل حسن دقدوق نجل القيادي في حزب الله موسى علي دقدوق، بقصف إسرائيلي استهدف مدينة القنيطرة جنوبي سوريا أمس الجمعة.

وأشار الموقع إلى أن اسم دقدوق ورد باعتباره المسؤول عن أنشطة وحدة "ملف الجولان" في الجنوب السوري.

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ووفقا للموقع يرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف حزب الله منذ الـ7 من تشرين الأول إلى 97 فردا، مدعيا أن أسماء القتلى التي وردت أمس في بيان الحزب لا يعني بالضرورة مقتلهم خلال المعارك بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنهم قد يكونوا قتلوا في ساحات أو ظروف أخرى.

وكان حزب الله قد نعى أمس الجمعة 3 من مقاتليه وهم حسن علي دقدوق وعلي ادريس سلمان وحسين عصام طه. (روسيا اليوم)