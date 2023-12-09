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لبنان

يسرقان لوحات إعلانيّة في زحلة... ويبيعانها لأحد السوريين (صور)

Lebanon 24
09-12-2023 | 05:50
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
بعد سلسلة عمليات السرقة التي طالت اللوحات الإعلانية في زحلة خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي، نفّذها أشخاص مجهولي الهوية وسرقوا لوحات تُقَدَّر قيمتها حوالي /10،000/ دولار أميركي دون ترك أي أثر لهم.
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على إثر ذلك، كثّفت دوريات مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحريّاتها في أماكن حصول تلك العمليات، وبنتيجة المتابعة تمكّنت من تحديد هويات المشتبه بهما وهما كل من:

 س. س. (مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)
 خ. أ. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)
بتاريخ 21-11-2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من المفرزة مداهمة في بلدة تعلبايا أسفرت عن توقيف (س. س.)
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة عدة لوحات إعلانية بوسطة الكسر والخلع بالإشتراك مع (خ. أ.) -العمل جارٍ لتوقيفه- وببيع المسروق إلى المدعو:

خ. ش. (من مواليد عام 1992، سوري الجنسية)
بتاريخ 22-11-2023، أوقفت احدى دوريات المفرزة الأخير في محلة سعد نايل. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة شرائه اللوحات المسروقة، وببيعها إلى جهة مجهولة، وجرى ضبط بعضٍ من المسروقات المتبقّية لديه.

تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق (خ. أ.)، وأعيدت المسروقات المضبوطة إلى مالكها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن، وأودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 

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