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لبنان
"الديمقراطي اللبناني": لوضع حدّ لعدوّ يعبث بأمن لبنان واستقراره
Lebanon 24
09-12-2023
|
06:07
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عقدت الهيئة التنفيذية في "الحزب الديمقراطي اللبناني" اجتماعها برئاسة الأمين العام للحزب وسام شروف، في مقر الأمانة العامة للحزب في خلدة، بمشاركة رؤساء الدوائر الحزبية، وكان بحث في المستجدات وواقع العمل الحزبي ضمن المديريات والدوائر والوحدات في مختلف المناطق.
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وأكد المجتمعون "وقوفهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا جراء المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم"، مثمنين "صمود الأهالي والمقاومة التي استطاعت أن تلقن العدو درسا لن ينساه والعالم، إلى جانب عمليات المقاومة في لبنان التي تكبد العدو خسائر كبيرة، بالتزامن مع الصمت الدولي المخزي والتخاذل العالمي بعد الجرائم الإنسانية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ من جميع من يدعون الحفاظ على حقوق الإنسان والشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية".
وطالبوا "المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للعدو الذي يعبث بأمن واستقرار لبنان"، ودعوا الدولة "لمساعدة أهلنا النازحين وتعويض خسائرهم"، متمنين "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة لجميع الشهداء".
وبحث المجتمعون في الملفات الداخلية، معتبرين "ما يجري من تعميم لحالة الفراغ في المراكز الرسمية يضعف الدولة أكثر، بحيث يجب الإسراع في حل أزمة التعيينات العسكرية في المجلس العسكري وقيادة الجيش ورئاسة الأركان، وفي إنتخاب رئيس للجمهورية".
وشددوا على "رفض الموازنات المالية المجحفة بحق الشعب"، مطالبين "بتعديلها والابتعاد عن فرض الضرائب العشوائية على الشعب الذي يئن تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فيما هناك مصادر دخل لخزينة الدولة تكفي لسد العجز ويدركها جميع المسؤولين في لبنان".
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