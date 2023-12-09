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لبنان

إمرأة أُصيبت فيه... حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك أب"

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:15
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وقع حادث سير بين سيارتين من نوع "مرسيدس" و"بيك أب" عند مفترق بقاعصفرين في بلدة سير الضنية.
 
وقد أُصيبت إمرأة برضوض متفرقة.

وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وعملت على إسعافها ونقلها إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.
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