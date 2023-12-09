وقع حادث سير بين سيارتين من نوع "مرسيدس" و"بيك أب" عند مفترق بقاعصفرين في بلدة سير الضنية.

وقد أُصيبت إمرأة برضوض متفرقة.



وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، وعملت على إسعافها ونقلها إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.