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لبنان
اتحاد كرة القدم يفكّ ارتباطه بالمدرب يورسيفيتش
Lebanon 24
09-12-2023
|
06:55
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قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم فك الارتباط مع المدير الفني للمنتخب الأول الكرواتي نيكولا يورسيفيتش.
وجاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ناقشته في جلستها الأسبوعية بعد ظهر الاثنين الماضي، "حرصا منها على تأمين أفضل الكوادر الفنية المتاحة للمنتخب عشية مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في 12 كانون الثاني المقبل في قطر. وسيلعب لبنان المباراة الافتتاحية مع المضيف وحامل اللقب، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمّه الى الصين وطاجيكستان"، بحسب المسؤول الاعلامي للمنتخب الزميل شربل كريّم.
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وأنهى الاتحاد ويورسيفيتش ارتباطهما، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد بالتراضي.
وأشرف المدرب الكرواتي على منتخبنا في اربع مبارياتت، خسر في وديتين امام مونتينغرو 2 - 3 والامارات 1 - 2، وتعادل في مباراتين رسميتين امام فلسطين سلبا وبنغلادش 1 - 1، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسيعلن الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل عن اسم المدير الفني الجديد وجهازه، لتحضير المنتخب للاستحقاق القاري حيث سينخرط في معسكرين قبل البطولة، على ان يلعب عشيتها مع نظيره السعودي مباراة دولية وديّة في 4 كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
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