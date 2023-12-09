Advertisement

لبنان

اتحاد كرة القدم يفكّ ارتباطه بالمدرب يورسيفيتش

Lebanon 24
09-12-2023 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1139323-638377270839355553.jpg
Doc-P-1139323-638377270839355553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم فك الارتباط مع المدير الفني للمنتخب الأول الكرواتي نيكولا يورسيفيتش.

وجاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ناقشته في جلستها الأسبوعية بعد ظهر الاثنين الماضي، "حرصا منها على تأمين أفضل الكوادر الفنية المتاحة للمنتخب عشية مشاركته في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في 12 كانون الثاني المقبل في قطر. وسيلعب لبنان المباراة الافتتاحية مع المضيف وحامل اللقب، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمّه الى الصين وطاجيكستان"، بحسب المسؤول الاعلامي للمنتخب الزميل شربل كريّم.
Advertisement

وأنهى الاتحاد ويورسيفيتش ارتباطهما، وتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد بالتراضي.

وأشرف المدرب الكرواتي على منتخبنا في اربع مبارياتت، خسر في وديتين امام مونتينغرو 2 - 3 والامارات 1 - 2، وتعادل في مباراتين رسميتين امام فلسطين سلبا وبنغلادش 1 - 1، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيعلن الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل عن اسم المدير الفني الجديد وجهازه، لتحضير المنتخب للاستحقاق القاري حيث سينخرط في معسكرين قبل البطولة، على ان يلعب عشيتها مع نظيره السعودي مباراة دولية وديّة في 4 كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-12-09
09:27 | 2023-12-09
09:10 | 2023-12-09
08:29 | 2023-12-09
07:46 | 2023-12-09
07:17 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24