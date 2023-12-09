حريق في مرفأ صور

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اندلاع حريق في غرفة تابعة لاستثمار مرفأ صور، الواقعة في مبنى الادارة.

وعلى الفور حضرت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني، وعملت على إخماد الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.