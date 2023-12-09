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لبنان

مأساة على طريق بعلبك... عباس تُوفي في حادث سير مروّع

Lebanon 24
09-12-2023 | 09:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة عباس أحمد قاسم اسماعيل، في حادث سير مروّع، على طريق بعلبك الدوليّ.
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