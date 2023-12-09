كذلك، قال "الحزب" في بيان آخر، إنّه "استهدف تجمع مشاة ‏في محيط رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة".‏

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كما أشار "الحزب" في بيان، إلى أنّ "استهدف موقع ‏الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابة مباشرة".‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مقرّ ‏قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابة مباشرة".‏