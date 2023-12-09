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لبنان
بيان عاجل لـ"الحزب"... استهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيليّ بالصواريخ
Lebanon 24
09-12-2023
|
09:35
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مقرّ قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابة مباشرة".
كذلك، قال "الحزب" في بيان آخر، إنّه "استهدف تجمع مشاة في محيط رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة".
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كما أشار "الحزب" في بيان، إلى أنّ "استهدف موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابة مباشرة".
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