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لبنان

العثور على قاصر تُعاني من ضياع وفقدان للتركيز.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
09-12-2023 | 10:30
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة فتاة مجهولة الهويّة عُثِرَ عليها فجر تاريخ 09/12/2023 في محلة النخلة- ضهر العين، تبلغ من العمر حوالى /12/ سنة، وتُعاني من ضياع وفقدان للتركيز، ولا يوجد بحوزتها أي مستند يُعرِّف عنها.
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وقد حضرت مندوبة حماية الأحداث للاطّلاع على أوضاع الفتاة التي صرّحت لعناصر المخفر أنّها تُدعى آية هرموش، من التابعيّة السوريّة، ومقيمة في محلّة الميناء- طرابلس، حسب أقوالها.

 لذلك، يرجى من الذين يعرفون شيئًا عنها أو عن ذويها، إبلاغهم الحضور إلى مخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 415463-06 بغية استلامها.
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