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لبنان
وسطَ قصفٍ مدفعيّ.. قنابل مضيئة إسرائيليّة فوق مناطق جنوبية
Lebanon 24
09-12-2023
|
11:19
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استهدف العدوّ الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة برج الملوك - جنوب لبنان وذلك بواسطة قذيفتين مدفعيتين.
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كذلك، أقدمت طائرات إسرائيليّة على شنّ غارة جوية طالت أطراف بلدة كفرشوبا.
وأفادت مصادر ميدانيَّة في الجنوب بأنّ العدو ألقى قنابل مضيئة فوق مناطق حولا، هونين، برج الملوك وكفركلا.
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