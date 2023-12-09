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لبنان

وسطَ قصفٍ مدفعيّ.. قنابل مضيئة إسرائيليّة فوق مناطق جنوبية

Lebanon 24
09-12-2023 | 11:19
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استهدف العدوّ الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة برج الملوك - جنوب لبنان وذلك بواسطة قذيفتين مدفعيتين.

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كذلك، أقدمت طائرات إسرائيليّة على شنّ غارة جوية طالت أطراف بلدة كفرشوبا.

وأفادت مصادر ميدانيَّة في الجنوب بأنّ العدو ألقى قنابل مضيئة فوق مناطق حولا، هونين، برج الملوك وكفركلا.
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