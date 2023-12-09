وسطَ قصفٍ مدفعيّ.. قنابل مضيئة إسرائيليّة فوق مناطق جنوبية

استهدف العدوّ الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة برج الملوك - جنوب لبنان وذلك بواسطة قذيفتين مدفعيتين.



Advertisement كذلك، أقدمت طائرات إسرائيليّة على شنّ غارة جوية طالت أطراف بلدة كفرشوبا. كذلك، أقدمت طائرات إسرائيليّة على شنّ غارة جوية طالت أطراف بلدة كفرشوبا.