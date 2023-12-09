Advertisement

لبنان

بين لبنان وحيفا.. شاهدوا ماذا حصل اليوم! (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2023 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1139391-638377444707935817.jpg
Doc-P-1139391-638377444707935817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو قيلَ إنه يوثق لحظة وصول جرحى إسرائيليين إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، يُعتقد أنهم أصيبوا بنيران "حزب الله" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
 
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى المذكور هو 3، مشيرة إلى أن هؤلاء أصيبوا بنيران "حزب الله" وحالة أحدهم وُصفت بـ"الخطيرة".
 
من ناحيتها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيليّة إنهُ "سجّلت إصابة لإسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان".
 
ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وذكر الحزب في بيانٍ له أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.50 من بعد ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة. 

وفي بيانٍ آخر، كشف الحزب عن تنفيذ عملية ضد تجمّع لجنود العدو في محيط موقع جل العلام، مشيراً إلى أن هذا الإستهداف حصل عند الساعة الـ5.30 من مساء اليوم.
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2023-12-09
16:00 | 2023-12-09
15:52 | 2023-12-09
15:45 | 2023-12-09
15:27 | 2023-12-09
14:21 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24