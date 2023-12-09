بين لبنان وحيفا.. شاهدوا ماذا حصل اليوم! (فيديو)

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو قيلَ إنه يوثق لحظة وصول جرحى إسرائيليين إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، يُعتقد أنهم أصيبوا بنيران "حزب الله" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى المذكور هو 3، مشيرة إلى أن هؤلاء أصيبوا بنيران "حزب الله" وحالة أحدهم وُصفت بـ"الخطيرة".

من ناحيتها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيليّة إنهُ "سجّلت إصابة لإسرائيلي بجروح خطيرة جراء انفجار صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان".







وذكر الحزب في بيانٍ له أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.50 من بعد ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.



وفي بيانٍ آخر، كشف الحزب عن تنفيذ عملية ضد تجمّع لجنود العدو في محيط موقع جل العلام، مشيراً إلى أن هذا الإستهداف حصل عند الساعة الـ5.30 من مساء اليوم.

ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.وذكر الحزب في بيانٍ له أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.50 من بعد ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.وفي بيانٍ آخر، كشف الحزب عن تنفيذ عملية ضد تجمّع لجنود العدو في محيط موقع جل العلام، مشيراً إلى أن هذا الإستهداف حصل عند الساعة الـ5.30 من مساء اليوم.