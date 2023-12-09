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لبنان

اكتشفوا مرتبة لبنان على صعيد "الفساد" عالمياً.. إليكم رقمه

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:09
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احتل لبنان المركز 168 ضمن مؤشر الفساد العالمي، وفق تصنيف منظمة "غلوبال ريسك" لعام 2023 المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر.
 
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أما في المرتبة الأخيرة، وبحسب التصنيف الصادر في الثامن من تشرين الماضي، فقد احتلت سوريا المركز 196 ضمن التصنيف، وقد جاءت بعد اليمن وجنوب السودان والكونغو وكوريا الشمالية.
 
وبعد حصولها على المركز الأول في عامي 2019 و2021، تستعيد فنلندا الصدارة في عام 2023 كأفضل دولة لمكافحة الفساد، فيما تأتي النرويج، صاحبة أفضل أداء في العام الماضي، في المركز الثاني هذا العام، بينما جاءت نيوزيلندا في المركز الثالث.
 
أما قارة أوروبا فكانت لها حصة وازنة ضمن المراكز الـ10 الأولى على صعيد أفضل الدول في مكافحة الفساد، حيث جاءت السويد في المرتبة الرابعة والدنمارك ضمن الخامسة وإستونيا في المرتبة السادسة.
المصدر: "رصد" لبنان 24

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