ماذا يريدُ جنبلاط؟ أحد النواب يكشف

أكد النائب وائل بو فاعور أنّ "ما يسعى إليه الرئيس السّابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور من خلال الحركة السياسية الحالية، هو إيجاد مساحاتٍ مُشتركة للبناء عليها والخروج من الأزمات كالشغور في المؤسسات الأمنية وإنتخابات رئاسة الجمهورية التي لا يبدو أنها على نار حامية".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أشار بو فاعور إلى أنّ جنبلاط الأب ونجله يسعيان أيضاً البحث والحوار حول كيفية التعاطي مع ما يحصل في جنوب لبنان وتداعياته.

أما عن اللقاء مع وفد "حزب الله"، فقال بو فاعور: "اللقاء أتى للحفاظ على قناة اتصال دائمة، نتفق حيث نتفق ونختلف حيث نختلف، لكن العنوان الأساس تنظيم العلاقة".

وأضاف: "دافع اللقاء مع حزب الله، تأكيد جنبلاط على نصيحته وهي التمسك بقرار الـ1701، والحرص على المؤسسات الأمنية والسير بالتمديد لقائد الجيش جوزيف عون وتعيين مجلس عسكري جديد، وتفادي بعض المجموعات التي ممكن أن تنشط في الجنوب".