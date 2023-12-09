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لبنان

"ميلاد الأمل".. افتتاح مهرجان "CHRISTMAS BY THE LAKE" في بنشعي

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:33
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افتتح مهرجان "Christmas By The Lake"، بأجواء ميلادية دافئة وساحرة،  تحت شعار "ميلاد الأمل"، وهو المهرجان الميلادي السنوي الذي أسسته ريما سليمان فرنجية، وذلك على ضفاف بحيرة بنشعي، التي ارتدت هذا العام حلة جديدة تمثلت بإضاءة القرية الميلادية، وشهدت ليلة الإفتتاح حضوراً كثيفًا من أهالي المنطقة والزوار من جميع أنحاء لبنان.
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إفتتح المهرجان مع فرقة "عصفورة الرجاء"، التي تتألف من حوالى 20 طفلاً بقيادة حسناء فنيانوس وهبة، وقدم الأطفال تراتيل الميلاد والأغاني المميزة التي نشرت الأمل والفرح في قلوب الحضور، وقدموا أيضاً أغانٍ وطنية تحية لأطفال لبنان وفلسطين المحتلة، ورفعوا الصلاة ليحلّ الأمن والسلام على لبنان والعالم.

وتنوعت المحطات الموجودة على ضفاف البحيرة، بدءاً من الشجرة الرمزية في وسط البحيرة، وصولاً إلى المغارة التي تحمل رمزية العيد، وبيت "سانتا كلوز" حيث يمكن للزوار التقاط الصور معه خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى الزينة المميزة الذي تمتد على كامل البحيرة لتضفي الأمل والفرح.

يمتد مهرجان "Christmas By The Lake" من 8 كانون الأول إلى 8 كانون الثاني، ليتزامن أيضًا مع احتفالات الميلاد لدى الطوائف الأرمنية وعيد الغطاس. ويتضمن العديد من المفاجآت والفعاليات الفنية المتنوعة للأطفال، بما في ذلك: 

- 15 كانون الأول: مسرحية غنائية تفاعلية للأطفال مع Louna، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.

- 21 كانون الأول: مسرحية غنائية تفاعلية للأطفال مع Ghinwa، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.

- 27 كانون الأول: مسرحية غنائية تفاعلية للأطفال مع Mizo et Miza، الساعة 5:00 مساءً في مطعم بحيرة بنشعي.

ويتميز هذا المهرجان ببعده البيئي والتنموي، فقضاء زغرتا الذي يضم سوقا تجاريا ضخما وأماكن كثيرة للسياحة، وعشرات الرياضات الشتوية والثلج والسهر ونشاطات عديدة ومتنوعة، يعتبر من أهم المراكز البيئية والسياحية في لبنان، كما يساهم هذا الحدث الذي يستمر طوال الشهر في خلق فرص عمل موسمية للشباب وفي تنمية المجتمع المحلي ودعم الإقتصاد في المنطقة.
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