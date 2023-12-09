Advertisement

لبنان

تنبيهٌ من "قوى الأمن".. هذه الطريق خطيرة وتحذيرٌ عاجل!

Lebanon 24
09-12-2023 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1139411-638377484504038217.jpg
Doc-P-1139411-638377484504038217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:
 
"بناء على الكشف الذي قام به عناصر فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، بعد هطول الأمطار الغزيرة، على الطريق من مدخل نهر الكلب باتجاه بلدة زكريت، تبيّن أنّ التصدّع أصاب تلك الطريق بالاتجاهين أمام لوحة الجلاء، وانهارت التربة من تحته، ممّا قد يؤدّي إلى خطر على سير الشاحنات. لذلك، يُرجى من سائقي الشاحنات أخذ العلم وعدم المرور على الطريق المذكور ذهابًا وإيابًا، حفاظًا على سلامتهم، حتّى الكشف عليها وإصلاحها من قبل المهندسين المختصّين".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2023-12-09
16:00 | 2023-12-09
15:52 | 2023-12-09
15:45 | 2023-12-09
15:27 | 2023-12-09
14:21 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24