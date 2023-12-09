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لبنان

إنجازٌ لبناني جديد.. شابة تحصد "ميدالية ذهبية" عبر إختراع رائع!

Lebanon 24
09-12-2023 | 13:00
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فازت اللبنانية الشابة المخترعة نورا علي المرعبي بالميدالية الذهبية وجائزة التميز الخاصة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمخترعين، وذلك عن اختراعها "PuzzBlocks".
ويتميز الإختراع الجديد كونه يتيح الفرصة للمكفوفين والمعوقين قصيري الحركة والمقعدين بالمشاركة أثناء تعلم مادة البرمجة بواسطة البلوك مثل Scratch و Pictoblox من أماكنهم في المقاعد الدراسية مباشرة إلى شاشة المعلم في الصف الدراسي، بشكل فردي أو تعاوني، وذلك من خلال تجسيد عشرين بلوكي ملتحمة بماوس لاسلكي مكتوبة بلغة برايل Braille للمكفوفين. 

والجدير ذكره أنّ المخترعة المرعبي، وهي المتخصصة بتكنولوجيا التربية وأمينة سر نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، كانت صرحت أثناء التقديم والدفاع عن اختراعها أن هذا الاختراع هدية للمكفوفين والمقعدين في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الإعاقة، الذين من حقهم مواكبة تطورات المعرفة، ولكي تمنحهم هذه الابتكارات من أدوات بسيطة يستطيعون من خلالها تكريس انهم أصحاب همم وارادات صلبة، مدمجون حتى في أكثر مواضيع التكنولوجيا تطوراً ليتمكنوا من المشاركة في صناعة المعرفة عبر البرمجة والروبوتات، وتحولهم الى افراد منتجين للمعرفة وتزودهم بفرص عمل متقدمة وتحقق لهم عدالة رقمية حتى على مستوى قدرتهم على الابتكار.
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ولفتت المرعبي إلى أنها سعت إلى أن تكون قدوة مساهمة في التشجيع على تسجيل براءات الاختراع وطنياً وعالمياً عبر مساهمة متواضعة لإعادة لبنان على مؤشر الابتكار العالمي وتشجيع الناشئة على المشاركة والمبادرة إلى التفكير والعمل بإيجابية تجاه أحلامهم وافكارهم العلمية والإنسانية.
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