"معركة" بين سوريين في منطقة لبنانيّة.. آلات حادة تُستخدم وسقوط جرحى!

وقع إشكالٌ كبير، ظهر اليوم السبت، بين لاجئين سوريين في بلدة بزال العكارية، تطوّر إلى عراكٍ وتضارب ورشقٍ بالحجارة واستخدام آلات حادّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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