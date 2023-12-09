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لبنان

أول بيان لـ"اليونيفيل" بعد قصف مركزها في الجنوب.. ماذا أعلنت؟

Lebanon 24
09-12-2023 | 15:27
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أعلنَ الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" أندرينا تيننتي أنّ "اليونيفيل تتحقق من تعرض مركزها في آبل القمح مقابل المطلة لقصفٍ إسرائيلي". 
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ولفت تيننتي إلى أنَّ "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل والواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات ظهر اليوم اثر تعرضه للقصف".
 
 
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