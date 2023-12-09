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لبنان
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. هذه المعلومة تهمّكم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-12-2023
|
15:45
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لاحظَ مواطنون خلال الآونة الأخيرة إنتشار دولاراتٍ مُمزّقة من فئة الـ"1 دولار" في السوق.
وفي السّياق، قال أحد الصرّافين لـ
"لبنان24"
إنَّ ورقة الـ1 دولار ليست متوافرة بكثافة حالياً، وما يجري هو أن النسخ الموجودة أساساً في متناول الناس يتمّ تداولها بشكلٍ مُستمر وتتحرّك ضمن السوق.
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وأوضح أنّ الفئات المتوفرة بشكلٍ جيد ويمكن الحصول عليها بشكل سهل هي الـ20 والـ50 دولاراً وطبعاً ورقة الـ100 دولار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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