لمن يستخدم الدولار في لبنان.. هذه المعلومة تهمّكم

لاحظَ مواطنون خلال الآونة الأخيرة إنتشار دولاراتٍ مُمزّقة من فئة الـ"1 دولار" في السوق.



وفي السّياق، قال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنَّ ورقة الـ1 دولار ليست متوافرة بكثافة حالياً، وما يجري هو أن النسخ الموجودة أساساً في متناول الناس يتمّ تداولها بشكلٍ مُستمر وتتحرّك ضمن السوق.

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