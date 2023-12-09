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لبنان

بطولة غرب آسيا دون الـ14 بكرة السلة.. لقب الذكور للبنان والإناث لسوريا

Lebanon 24
09-12-2023 | 16:03
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أحرز لبنان لقب الذكور وسوريا لقب الاناث لبطولة غرب آسيا الأولى بكرة السلة للفئة العمرية تحت الـ14 سنة التي نظمها اتحاد غرب آسيا واستضافها الاتحاد اللبناني في مجمّع الرئيس ميشال سليمان بمدينة جبيل.
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وأشرف أمين عام اتحاد غرب أسيا وامين عام الاتحاد اللبناني المحامي شربل ميشال رزق على الأمور التنظيمية والادارية وواكب البطولة على الأرض طوال ايام المسابقة وقبيل انطلاقتها وحتى ختامها لضمان نجاحها، ورعت البطولة "سبور اكسبير".
 
وأتى اليوم الختامي حاشداً اذ حضر النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة ورئيس الاتحاد اللبناني اكرم حلبي واعضاء الاتحاد وامين عام الاتحاد القاري هاغوب خاتشاريان، أركان إتحاد غرب آسيا، رؤساء واعضاء أندية، عائلة كرة السلة اللبنانية واهالي اللاعبين واللاعبات.
 
وجاء فوز ذكور لبنان على سوريا بنتيجة (72-45) في لقاء حسمه منتخب الأرز باكراً بفضل تفوّق لاعبيه بشكل كبير، ونجحوا في اطباق سيطرتهم على أجواء اللقاء منذ الربع الثاني ونفذوا تعليمات مدربهم القدير جورج صليبي الذي نجح في الاطباق على المنتخب المنافس مع العلم ان لبنان فاز على سوريا في الدور الأول(83-74). إلا أن مباراة السبت كانت مختلفة بفضل القراءة الناجحة للمدرب صليبي وتحضيره لاعبيه ذهنياً وبدنياً وفنياً مع الجهاز التدريبي.
 
ولدى الاناث، أحرزت سوريا اللقب بفوزها على لبنان (49-38) في النهائي مع العلم ان اناث لبنان فازوا على سوريا بفارق سلة واحدة في الدور الأول.
 
وبعدما تقاربت النقاط في الربعين الأول والثاني، نجحت لاعبات المنتخب السوري في التفوق على إناث لبنان في الربعين الثالث والرابع وتمكنَّ من إحراز لقب النسخة الأولى من البطولة.
 
يشار الى أنه لم يسبق لمنطقة غرب آسيا أن شهدت بطولة تحت الـ14 سنة ولاحقاً بطولة تحت الـ12 سنة من أجل صقل الجيل الواعد في دول المنطقة.
 
 
 

لبنان

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