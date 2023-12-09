"حزب الله" طردَ هؤلاء.. هذا التقرير يحدّد هويتهم!

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ "حزب الله" طرد المستوطنين الإسرائيليين من الشمال، مشيرة إلى أن الحزب يخوض معركة مع قوّة مؤلفة من 3 فرقٍ تابعة للجيش الإسرائيلي الذي عزّز قواته عند الحدود مع لبنان.

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بدوره، قال أوفير يحزقالي، نائب رئيس بلدية كريات شمونة في حديثٍ لقناة الـ"13" الإسرائيليّة إنّ "سكان المستوطنة ينتشرون في جميع أنحاء إسرائيل"، وأضاف: "ما يُقلقنا بشكلٍ رئيسي هو تعليم الأطفال وتدهور الواقع الإجتماعي للأسر".

وأضاف: "أفهم أن قادتنا لا يريدون فتح جبهة ثانية، لكن عليك أن تفهم أن الواقع اليوم هو أن من يضبط الوتيرة عند الحدود هو حزب الله، فهو من يقرر متى يتم رمي الصواريخ المضادة للدبابات".

وأكمل: "لقد فقدنا المبادرة ونحن مترددون، ولا نرسم حلولاً أمنية".