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لبنان

مأساةٌ في الشمال.. هكذا خسِرت سيدة حياتها!

Lebanon 24
09-12-2023 | 16:30
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توفيت السيدة "و.أ.غ." إثر سقوطها من على سطح منزلٍ في منطقة سهل عكار - بلدة تل بيبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وإثر الحادثة، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقتها لكشف ملابسات ما حصل.
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