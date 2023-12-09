مأساةٌ في الشمال.. هكذا خسِرت سيدة حياتها!

توفيت السيدة "و.أ.غ." إثر سقوطها من على سطح منزلٍ في منطقة سهل عكار - بلدة تل بيبة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وإثر الحادثة، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقتها لكشف ملابسات ما حصل.