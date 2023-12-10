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لبنان

محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!

Lebanon 24
10-12-2023 | 00:14
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو وثّق حدوث إشكالٍ كبير في منطقة الحمرا - بيروت، تطوَّر إلى إطلاق نار.
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وذكرت الصفحة أنّ الحادثة حصلت مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّ شخصاً يُدعى "ع.ن.ا"، قام مع شخصٍ آخر يرافقهُ بمهاجمة شاب أمام أحد المتاجر قبل أن يطارده ويُطلق عليه النار.
 
 
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