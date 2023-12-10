محاولة قتل في شارع الحمرا وفيديو مروّع للحادثة.. شاهدوا ما جرى!

مقطع فيديو وثّق حدوث إشكالٍ كبير في منطقة الحمرا - بيروت، تطوَّر إلى إطلاق نار. نشرت صفحة "وينيه الدولة"وثّق حدوث إشكالٍ كبير في منطقة الحمرا - بيروت، تطوَّر إلى إطلاق نار.

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