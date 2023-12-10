"هجوم مرتقب".. ماذا سيتبلغ باسيل من الحزب؟

أكد مصدر إستشاري أن إجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ووفد من "حزب الله"، على أن يكون هذا اللقاء بعيداً عن الإعلام.

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وبحسب المصدر، فإنَّ الحزب سيُبلغ باسيل بأنه سوف يحضر الجلسة التشريعية من منطلق أنهُ لا يقاطع الجلسات، لكنه لن يصوت لمصلحة تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنّ "التيار" سوف يعتبر موقف الحزب بمثابة موافقة ضمنية على التمديد للقائد، وسيذهب بإتجاه رفع سقف الهجوم على مختلف مكونات مجلس النواب عبر هجوم إعلامي سيعمم مضمونه على النواب والوزراء والمحللين القريبين من "التيار".

المصدر ختم أن الهجوم الإعلامي سيطال حتى الحزب ولكن خطوة الغضب عند باسيل لن ترقى إلى فك الإرتباط مع حارة حريك، كون لا يزال يريده كحليف للإستحقاق الرئاسي.