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لبنان

4 أولويات لدى بري.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-12-2023 | 01:30
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قال مصدر سياسيّ في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ أولويات رئيس مجلس النواب نبيه بري  في الوقت الراهن تنقسمُ على 4 أمور أساسية:
 
1- الحفاظ على التماسك الوطني في ظلّ حرب الجنوب بين "حزب الله" وإسرائيل، وتكريس المواقف المناسبة التي تُعزز موقف لبنان وتمنع الرضوخ للمطالب الإسرائيلية المرتبطة بإقامة منطقة عازلة في الجنوب أو تعديل القرار 1701 بما يتماشى مع الأهواء الإسرائيلية. 
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2- ضمان حصول حلّ سريع في ملف قيادة الجيش على قاعدة التمديد للعماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، كون هذا الحل هو الأفضل والأنسب في الوقت الراهن.
 
3- عدم التراجع عن المساعي الهادفة لإحداث خرقٍ في جدار الأزمة الرئاسية التي قد تطول في ظلّ المراوحة القائمة.
 
4- العمل على حماية العمل التشريعي والبرلماني وفق الأسس الوطنية التي يتم العمل عليها وسط دعم عمل الحكومة لتسيير مصالح الناس في ظل الأوضاع الراهنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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