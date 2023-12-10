رسالة خطيرة في الجنوب.. إسرائيل تقف وراءها!

حذّرت أوساط ميدانية في الجنوب من تدهور الأوضاع أكثر بعدما تبيّن أنّ إسرائيل تُصعد إستهدافاتها لتشمل قوات "اليونيفيل".



Advertisement وذكرت المصادر أنّ حادثة قصف مركز اليونيفيل في منطقة آبل القمح اللبنانية الحدودية، تشيرُ إلى أن إسرائيل توجه رسائل خطيرة وحاسمة باتجاه القوات الدولية منها إنه على الأخيرة الرضوخ للإرادة الإسرائيلية وشنّ تحرك عسكري ضدّ "حزب الله" في الميدان، وإلا سيكون هناك إستهداف مباشر وإيقاع ضحايا. وذكرت المصادر أنّ حادثة قصف مركز اليونيفيل في منطقة آبل القمح اللبنانية الحدودية، تشيرُ إلى أن إسرائيل توجه رسائل خطيرة وحاسمة باتجاه القوات الدولية منها إنه على الأخيرة الرضوخ للإرادة الإسرائيلية وشنّ تحرك عسكري ضدّ "حزب الله" في الميدان، وإلا سيكون هناك إستهداف مباشر وإيقاع ضحايا.