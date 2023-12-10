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لبنان

ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-12-2023 | 02:15
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تخوّفت أوساط معنيّة في قطاع المحروقات من أن تُفرض سلسلة من الضرائب الجديدة خلال العام 2024 المقبل، تطالُ المحطات والموزعين وغيرهم من الناشطين في هذا القطاع الحيوي.
 
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وبحسب المعلومات، فإنّ هناك إتصالات تُجرى في الوقت الراهن للبحث في الأمر الذي باتت أصداؤه تتردد بين مختلف النقابات الفاعلة في قطاع المحروقات وأيضاً في أوساط الشركات المستوردة للنفط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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