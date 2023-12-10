ضرائب جديدة قد تطالُ هؤلاء في لبنان!

تخوّفت أوساط معنيّة في قطاع المحروقات من أن تُفرض سلسلة من الضرائب الجديدة خلال العام 2024 المقبل، تطالُ المحطات والموزعين وغيرهم من الناشطين في هذا القطاع الحيوي.

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وبحسب المعلومات، فإنّ هناك إتصالات تُجرى في الوقت الراهن للبحث في الأمر الذي باتت أصداؤه تتردد بين مختلف النقابات الفاعلة في قطاع المحروقات وأيضاً في أوساط الشركات المستوردة للنفط.