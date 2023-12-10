يقوم بعض الأفران ببيع ربطة الخبز بـ50 ألف ليرة، علماً أنّ أغلبيّة الأفران الأخرى لا تزال تعتمد التسعيرة الموحّدة التي تتبعها منذ فترة، وهي 48 ألف ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأفران المُخالفة تملك فروعاً أخرى، وهي تبيع ربطة الخبز "الأبيض" بـ48 ألف ليرة.