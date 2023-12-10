إليكم سعر "حبشة العيد" لهذا العام

بدأ اللبنانيّون يُفكّرون بمائدة عيد الميلاد، لهذا لعامّ، وأوّل ما يخطر على بالهم، هو تحضير "حبشة العيد".

وفي نظرة سريعة على الأسعار، فإنّ سعر كيلو "الحبش" النيء يبدأ من 7 دولارات، اما سعرها جاهزة من المطاعم فيترواح بين 125 و180 دولاراً.