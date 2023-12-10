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لبنان

إليكم سعر "حبشة العيد" لهذا العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-12-2023 | 03:45
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بدأ اللبنانيّون يُفكّرون بمائدة عيد الميلاد، لهذا لعامّ، وأوّل ما يخطر على بالهم، هو تحضير "حبشة العيد".
وفي نظرة سريعة على الأسعار، فإنّ سعر كيلو "الحبش" النيء يبدأ من 7 دولارات، اما سعرها جاهزة من المطاعم فيترواح بين 125 و180 دولاراً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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