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لبنان

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان قليل قليل.. إليكم ما يجري!

Lebanon 24
10-12-2023 | 02:45
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أفادت المعلومات بأنّ صاروخاً انطلق من لبنان، استهدف صباح اليوم الأحد، موقعاً إسرائيلياً عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة.
وفي السياق، قالت مصادر ميدانية إنَّ "حزب الله" أطلق صاروخاً مُضاداً للدروع باتجاه منطقة عرب العرامشة في الداخل الفلسطيني. 
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