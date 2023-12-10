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لبنان

الهيئة العامة لـ"جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" تعقد إجتماعاً في الأشرفية

Lebanon 24
10-12-2023 | 03:04
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عقدت "جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" (Legion d’honneur) اجتماعاً للهيئة العامة في فندق "لو غبريال" في الأشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير الدكتور خليل كرم وحضور عدد من الاعضاء.
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بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على أرواح أعضاء الجمعية الذين توفوا خلال العام وأرواح الشهداء العسكريين والمدنيين والإعلاميين الذين سقوا بدمائهم الزكية ارض الجنوب.
 
والقى السفير كرم كلمة رحب فيها بالاعضاء الحاضرين، والاعضاء الجدد مشيراً الى أن عدد أعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً.
 
ولفت إلى أن الجمعية اطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي "جائزة المؤلفين الفرانكوفونيين الشباب في لبنان" التي تهدف الى ابراز المواهب الشابة على الصعيدين الفكري والادبي بلغة مولييروالتي ستكون مفتوحة امام طلاب الثانويات الرسمية اللبنانية.
 
وبعد ذلك، تلا الأمين العام للجمعية رفيق شلالا تقريراً عن أبرز ما تحقق خلال سنة 2023 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي، لافتاً إلى أن الظروف القاسية التي مر بها لبنان ولا يزال حدّت من النشاطات التي تقوم بها الجمعية داخل لبنان وخارجه، معلناً عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2024 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا والمشاركة في مؤتمراتها .
 
بدورها، شرحت عضو الهيئة الادارية السيدة ميريام انطاكي الية مسابقة جائزة المؤلفين الفرانكوفونيين الشباب التي ستمنح لافضل ثلاثة مؤلفين سوف يكتبون قصة من اختيارهم يعكسون فيها شخصيتهم واهتماماتهم الامر الذي يعزز ثقافتهم وقدراتهم في الكتابة باللغة الفرنسية.
 
وإثر ذلك، تلا أمين الصندوق الدكتور كامل مهنا التقرير المالي وصدق عليه الحاضرون الذين تداولوا في شؤون الجمعية واتخذوا القرارات المناسبة في شأنها ومنها إحتفاظ النائب مروان حماده برئاسة لجنة الاتصالات الخارجية والعلاقات العامة في الجمعية، والوزير السابق موريس صحناوي برئاسة لجنة النشاطات الثقافية، والسفير مارسيل لوجيل برئاسة لجنة تطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية.
 
 
 
 
 
 
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