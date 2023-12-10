فيديو لإنفجار هائل في الجنوب.. القصفُ الإسرائيليّ عنيف جداً!

قصفَ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عدداً من المناطق في جنوب لبنان، وقد تردّدت أصوات الإنفجارات في العديد من البلدات والقرى الحدودية.



وأشارت المصادر الميدانية إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتي يارون وكونين بقذائف مدفعية، كما استهدف أيضاً أطراف بلدات عيترون ومحيبيب ومارون الرأس، عيتا الشعب ورامية.



إلى ذلك، تحدّثت تقارير عن أنَّ "حزب الله" أطلق صاروخاً من لبنان باتجاه موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.