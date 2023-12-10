تأهبٌ كبير.. كلامٌ عن "تسلل" طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة!

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن الإشتباه بتسلل طائرات مُسيّرة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد.



Advertisement وذكرت التقارير أنَّه تمّ تفعيل حالة التأهب في الداخل الإسرائيلي إثر الحديث عن أمر التسلل، فيما تمّ إطلاق صافرات الإنذار تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه عددٍ من المستوطنات. وذكرت التقارير أنَّه تمّ تفعيل حالة التأهب في الداخل الإسرائيلي إثر الحديث عن أمر التسلل، فيما تمّ إطلاق صافرات الإنذار تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه عددٍ من المستوطنات.



من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيليّة بعد الإشتباه بتسلل طائرات باتجاه الجليل الغربي، أنَّ "الحادث انتهى"، فيما لم يجرِ الإبلاغ عمّا إذا تم اعتراض أي طائرة من قبل الجيش الإسرائيليّ.



وفي لبنان، أقدم العدو الإسرائيلي، صباح اليوم، على قصفِ عددٍ من المناطق في الجنوب وهي: يارون، يونين، مارون الرأس، عيترون، محيبيب، عيتا الشعب، رامية.



وتحدّثت تقارير عن أنَّ "حزب الله" أطلق صاروخاً من لبنان باتجاه موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.