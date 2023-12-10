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لبنان

الراعي: لا نُريد حرباً

Lebanon 24
10-12-2023 | 04:02
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جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه الرافض لأي حربٍ في لبنان، وقال: "الصرخة الأولى التي نطلقها مع أهل الجنوب هي اننا لا نريد حرباً تدمّر بيوتنا وتقتل أطفالنا وتهجّر أهلنا".
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وخلال عظة الأحد، تحدّث الراعي عن زيارته الأخيرة إلى الجنوب قبل أيام، وقال: "قمنا بزيارة مدينة صور وقد فرح بها الرأي العام وتوسم بها خيراً وطنيًّا ولقد حيينا أهالي الجنوب الأعزاء رغم الغصة بسبب القصف الاسرائيلي على البلدات الجنوبية".
وتابع: "حكام الدول الذين يمدّون المتحاربين بكلّ الأسلحة الهدامة قلوبهم من حجر وهذه حال المجلس النيابي عندنا الذي يخالف المادة 49 من الدستور".
 
 
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