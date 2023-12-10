الراعي: لا نُريد حرباً

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفه الرافض لأي حربٍ في لبنان، وقال: "الصرخة الأولى التي نطلقها مع أهل الجنوب هي اننا لا نريد حرباً تدمّر بيوتنا وتقتل أطفالنا وتهجّر أهلنا".

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وخلال عظة الأحد، تحدّث الراعي عن زيارته الأخيرة إلى الجنوب قبل أيام، وقال: "قمنا بزيارة مدينة صور وقد فرح بها الرأي العام وتوسم بها خيراً وطنيًّا ولقد حيينا أهالي الجنوب الأعزاء رغم الغصة بسبب القصف الاسرائيلي على البلدات الجنوبية".