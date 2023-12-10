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لبنان

صورة نادرة جداً لفيروز.. هكذا ظهرت مع أحد الإعلاميين!

Lebanon 24
10-12-2023 | 04:24
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة نادرة للسّيدة فيروز خلال حديثٍ إذاعي قيل أنهُ أجريَ عام 1965.
 
ويظهر في الصورة الإعلامي الراحل حسن عيد الذي حاورَ فيروز عبر أثيرِ إذاعة بيروت.
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