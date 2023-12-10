عملية جديدة عند الحدود.. "حزب الله" يقصفُ موقعاً إسرائيلياً!

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، إستهداف موقع جل العلام الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

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وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ10 صباحاً، وقد تمّت إصابة الموقع بشكلٍ مباشر.