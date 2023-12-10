ملخصٌ بأحداث الجنوب اليوم.. هذه المناطق تعرّضت للقصف!

تتواصلُ الإعتداءات الإسرائيلية ضد مناطق جنوب لبنان منذ الصباح الباكر، حيث استهدف جيش العدو عدداً من البلدات والقرى الحدودية.
وفي ما يلي ملخّص بأبرز أحداث صباح اليوم في الجنوب:
- غارة جويّة وقصف مدفعي على أطراف رميش
- 4 غارات جويّة على منطقة الجاموسة أطراف بلدة الطيري
- غارة جوية وقصف مدفعي على حرج بلدة يارون
- قصف مدفعي على أطراف بلدة عيتا الشعب
- قصف مدفعي على أطراف بلدة الطيري
- قصف مدفعي على أطراف بلدتي الظهيرة ويارين
- غارات إسرائيلية على خلة وردة والراهب عند أطراف عيتا الشعب
- سقوط قذيفة حارقة أطلقها العدو الاسرائيلي على منزل في حي ابو لبن في عيتا الشعب
- حزب الله يستهدف موقع جل العلام الإسرائيليّ