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لبنان

ملخصٌ بأحداث الجنوب اليوم.. هذه المناطق تعرّضت للقصف!

Lebanon 24
10-12-2023 | 04:42
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تتواصلُ الإعتداءات الإسرائيلية ضد مناطق جنوب لبنان منذ الصباح الباكر، حيث استهدف جيش العدو عدداً من البلدات والقرى الحدودية.
 
وفي ما يلي ملخّص بأبرز أحداث صباح اليوم في الجنوب:
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- غارة جويّة وقصف مدفعي على أطراف رميش
- 4 غارات جويّة على منطقة الجاموسة أطراف بلدة الطيري 
- غارة جوية وقصف مدفعي على حرج بلدة يارون
 
- قصف مدفعي على أطراف بلدة عيتا الشعب
 
- قصف مدفعي على أطراف بلدة الطيري
 
- قصف مدفعي على أطراف بلدتي الظهيرة ويارين
 
- غارات إسرائيلية على خلة وردة والراهب عند أطراف عيتا الشعب 
- سقوط قذيفة حارقة أطلقها العدو الاسرائيلي على منزل في حي ابو لبن في عيتا الشعب
 
- حزب الله يستهدف موقع جل العلام الإسرائيليّ
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