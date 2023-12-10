هل حسمَ تكتل "الجمهورية القوية" قرار مشاركته بجلسة التمديد لقائد الجيش؟

أعلن النائب رازي الحاج أنّ تكتل "الجمهورية القوية" لم يحسم أمر مشاركته في جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مشيراً إلى أنّ "التكتل ينتظر اجتماع هيئة مكتب المجلس وتحديد جدول أعمال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال الحاج إنّ "قرار التمديد استثناء ويتم اللجوء إليه في حال الضرورة القصوى باعتباره الحل الوحيد"، وقال: "الهدف الأساسي حماية لبنان، فهناك تهديد جدي يتربص بلبنان حذرت منه الدول الغربية مرتبط بتوسع نطاق الحرب جنوبا في ظل قرار إسرائيلي بالانتهاء من المشاكل الأمنية، فتل أبيب بعد حربها في غزة تريد التوصل إلى حل على الحدود مع لبنان".



وركز على "ضرورة تنفيذ القرار1701 والالتزام به، مشيراً إلى أن "لإسرائيل وحزب الله مصلحة بعدم تنفيذ الـ 1701 لتبرير وجود الحزب من جهة والإعتداءات الإسرائيلية من جهة أخرى"، وسأل: "كيف سنشتكي ونحن الذين نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي؟".



