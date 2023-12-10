المكاري في الصين... واتفاقية تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون

وقّع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، على هامش الدورة السادسة من ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني-العربي، اتفاقية تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون في الحكومة الصينية المركزية شاو شوفين، من أجل تعزيز التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون والوسائل السمعية والبصرية عبر الانترنت، ودعم التعاون بين مؤسسات الإعلام والإنتاج التلفزيوني.

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وتنص الاتفاقية على التعاون في مختلف الإنتاجات الإعلامية، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية، وتبادل الأخبار والبرامج والتعاون في البث.

وقد أكد الوزيران المكاري وشوفين ضرورة تمتين العلاقة بين لبنان والصين على كلّ المستويات.