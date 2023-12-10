قاووق: المقاومة الإسلامية أقوى مما كانت عليه عام 2006

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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الأيام المقبلة ستشهد أن المقاومة في لبنان وغزة على مسار رابح- رابح رغم الجراح، وأن العدو الإسرائيلي على مسار خاسر-خاسر رغم الدعم الأميركي، وقد بدأت المواجهة بهزيمة مذلة للعدو، وستنتهي بهزيمة مذلة أكثر لهذا العدو".وشدد على أن "المقاومة في لبنان لا تزال في الميدان، وكل صاروخ تطلقه في الجنوب إنما يصيب الهيمنة والقرار والإرادة الأميركية التي تريد أن تحمي إسرائيل، ويشكّل انتصاراً حقيقياً لأهل غزة".ولفت إلى أننا "في حزب لله لا ننتصر بالبيانات، وإنما بدمائنا وصواريخنا، والمقاومة اليوم في أفضل أيامها، تصنع المعادلات وتحمي الكرامات وتثبت للعالم أجمع، أن العدو الإسرائيلي في موقع الهزيمة".وأشار إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية المهجورة هي دليل تفوّق المقاومة، ودليل عجز وفشل جيش العدو الإسرائيلي، لأن المقاومة اليوم في موقع الاقتدار، تفرض الشروط والمعادلات، التي ليس للعدو إلاّ أن يخضع أمامها".ورأى أن "الطريق الوحيد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو بالصمود والمقاومة، وليس بالرهانات على مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وبالمفاوضات فوق الطاولة وتحتها"وأكد أن "المقاومة في لبنان في عز أيامها وذروة قوتها، وأما العدو الإسرائيلي فهو يعيش في أسوأ أيامه، والمقاومة تعيش في أيامها الذهبية، تنصر فلسطين بالصواريخ والقذائف ودماء الشهداء، لتثبت مجدداً أن لبنان هو في موقع النصرة الأول لفسلطين رغم كل التهديدات وحاملات الطائرات الأميركية".ورداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من الإسرائيليين للبنان، أكد قاووق أن "المقاومة الإسلامية اليوم أقوى مما كانت عليه عام 2006، وهي تمتلك من الصواريخ الدقيقة التي تستطيع أن تطال كل الأهداف الاستراتيجية والمدن والمستوطنات الإسرائيلية".