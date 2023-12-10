مطلوب بجرائم مختلفة.. هكذا أوقفته قوى الأمن في بر الياس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، وبخاصة جرائم السرقة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة بر الياس.وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد هويته، وتوقيفه في البلدة المذكورة أعلاه، وتبين أنه يدعى: ن. ش. (مواليد العام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وتهديد، وغيرها.أودع الموقوف مخفر شتورة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".