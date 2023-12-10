مع صباح الأحد.. كم بلغ سعر الدولار؟

سجّل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يُشار إلى أن الدولار يحافظ حالياً على استقرار سعر في السوق الموازية، علماً أن التسعيرة المذكورة هي ذاتها يوم أمس.