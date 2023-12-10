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لبنان

مع صباح الأحد.. كم بلغ سعر الدولار؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 02:00
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سجّل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
يُشار إلى أن الدولار يحافظ حالياً على استقرار سعر في السوق الموازية، علماً أن التسعيرة المذكورة هي ذاتها يوم أمس.
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