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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية

Lebanon 24
10-12-2023 | 05:19
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان الاتي:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 هجومًا جويًا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا".
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وأكد البيان أن الهجوم أصاب الأهداف بدقة وأوقع عددًا من الإصابات في صفوف جنوده. ‏ 
 
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