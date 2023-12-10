"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان الاتي:‏ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 هجومًا جويًا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا".وأكد البيان أن الهجوم أصاب الأهداف بدقة وأوقع عددًا من الإصابات في صفوف جنوده. ‏