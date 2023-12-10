بيان جديد لهيئة إدارة السير بشأن إنجاز المعاملات.. إليكم ما جاء فيه

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان، أنها "سوف تستقبل المواطنين هذا الاسبوع أيام الثلاثاء، الاربعاء والخميس (12 – 13 و14/ 12/ 2023)".

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وتابع البيان: "سوف تقوم في المركز الرئيسي في الدكوانة بإنجاز المعاملات الجديدة التّالية:



- فكّ حجز الدراجات النّارية



- تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص.



اما الاقسام الاخرى (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) سوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:



- فكّ حجز الدراجات النّارية .



كما تذكّر المصلحة بآلية العمل المعتمدة من قبلها لانجاز المعاملات وذلك :



- في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني



وبالتالي تشدد المصلحة على ضرورة التقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال *QR code* المخصص لانجاز المعاملة، وعدم الحضور إلى مركز الدكوانة قبل الوقت المحدد او من بعده وذلك حفاظاً على حسن سير العمل بشكل منتظم. .





في الاقسام الاخرى (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) وفق الشّكل التالي:



- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3



- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6



- ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9.



هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة في الدكوانة وفي باقي الاقسام بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة.



ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة".